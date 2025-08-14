В Україні можуть з’явитися нові штрафи щодо комендантської години: ініціатива Кабміну

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за недотримання вимог комендантської години та інших обмежень, установлених у період воєнного стану.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Відмічається, що документ пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема шляхом доповнення його новою статтею, що визначатиме перелік порушень та санкцій.

Ініціатива охоплює не лише перебування у заборонений час у громадських місцях без спеціального дозволу, а й в’їзд або перебування на території населених пунктів, де оголошено обов’язкову евакуацію, без належних перепусток чи посвідчень.

Окремо передбачається внесення змін до статті 262 КУпАП, які нададуть право органам Національної поліції здійснювати адміністративне затримання осіб, котрі порушують ці норми.

На даний момент уряд не оприлюднив конкретних розмірів штрафів, які планується встановити. Сьогодні правопорушення, пов’язані з ігноруванням комендантської години, фіксуються за загальними положеннями чинного законодавства. Найчастіше складається протокол за статтею 185 КУпАП, що передбачає покарання у вигляді штрафу від 136 до 255 гривень, громадських робіт тривалістю 40–60 годин, виправних робіт строком 1–2 місяці з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративного арешту на строк до 15 діб.

Запровадження спеціальної норми в адміністративному кодексі, на думку розробників, має систематизувати правозастосовну практику та чітко визначити відповідальність за конкретні дії, що порушують правила воєнного стану.

