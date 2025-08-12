Общество

Прогноз магнітних бур на 13 серпня: чого чекати від сонячної активності

Магнітні бурі 13-го серпня на Землю буде впливати помірна магнітна буря, через що можуть виникнути деякі проблеми.

Карина Шевченко Send an email 7 години ago
0 0
Магнітні бурі
Магнітні бурі

Фахівці американських космічних агентств NASA та NOAA повідомляють, що 13 серпня 2025 року на Землю чекає суттєве збурення геомагнітного поля.

Про це повідомляє «ПЛ».

За оцінками, активність досягне рівня G2, що класифікується як помірна магнітна буря. Початок процесу відзначався 11 серпня з менш інтенсивними коливаннями класу G1, після чого активність поступово зросла і досягла піку 12 серпня.

Найсильніше навантаження на магнітосферу прогнозується саме на 13 число, після чого можливе поступове зниження, хоча фахівці не виключають короткочасних стрибків до рівнів G3–G4. Такі явища є наслідком корональних викидів маси на Сонці, які, поширюючись у космічному просторі, досягають нашої планети та взаємодіють з її магнітним полем.

Для більшості людей цей період не несе прямої небезпеки, однак метеочутливі особи, а також ті, хто має проблеми із серцево-судинною системою, можуть відчути низку неприємних симптомів. Серед них – головний біль, запаморочення, коливання артеріального тиску, проблеми зі сном, а також підвищена дратівливість чи відчуття апатії.

Лікарі радять у такі дні уникати перевтоми, по можливості знизити рівень фізичного навантаження, дотримуватися режиму сну та харчування, а у разі погіршення стану – звертатися по медичну допомогу. Особливо уважними варто бути людям похилого віку та тим, хто проходить відновлення після хвороб.

Більше того, досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 12 серпня.

теги
Карина Шевченко Send an email 7 години ago
0 0

Материалы по теме

Кращі позивні для хлопців і дівчат: як вибрати відповідне ім'я

Кращі позивні для хлопців і дівчат: як вибрати відповідне ім’я

2 тижні ago
День ангела

Привітання з Днем ангела Дмитра 1 серпня: вірші та проза

2 тижні ago
Магнітні бурі

Прогноз магнітних бур на 2 серпня: якою буде активність Сонця

2 тижні ago
Мобілізація

Усім 25-річним військовозобов’язаним в Україні присвоюють звання: нова ініціатива Міноборони

2 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button