Прогноз магнітних бур на 13 серпня: чого чекати від сонячної активності

Фахівці американських космічних агентств NASA та NOAA повідомляють, що 13 серпня 2025 року на Землю чекає суттєве збурення геомагнітного поля.

Про це повідомляє «ПЛ».

За оцінками, активність досягне рівня G2, що класифікується як помірна магнітна буря. Початок процесу відзначався 11 серпня з менш інтенсивними коливаннями класу G1, після чого активність поступово зросла і досягла піку 12 серпня.

Найсильніше навантаження на магнітосферу прогнозується саме на 13 число, після чого можливе поступове зниження, хоча фахівці не виключають короткочасних стрибків до рівнів G3–G4. Такі явища є наслідком корональних викидів маси на Сонці, які, поширюючись у космічному просторі, досягають нашої планети та взаємодіють з її магнітним полем.

Для більшості людей цей період не несе прямої небезпеки, однак метеочутливі особи, а також ті, хто має проблеми із серцево-судинною системою, можуть відчути низку неприємних симптомів. Серед них – головний біль, запаморочення, коливання артеріального тиску, проблеми зі сном, а також підвищена дратівливість чи відчуття апатії.

Лікарі радять у такі дні уникати перевтоми, по можливості знизити рівень фізичного навантаження, дотримуватися режиму сну та харчування, а у разі погіршення стану – звертатися по медичну допомогу. Особливо уважними варто бути людям похилого віку та тим, хто проходить відновлення після хвороб.

