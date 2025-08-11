Прогноз магнітних бур на 12 серпня: якою буде активність Сонця

Станом на середину серпня 2025 року сонячна активність перебуває у фазі, коли потоки заряджених частинок періодично досягають магнітосфери Землі, викликаючи збурення різної інтенсивності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з актуальними даними міжнародних моніторингових служб, включно з ресурсом SpaceWeatherLive, у день 12 серпня ймовірність радіаційних бур рівня S1 або сильніших залишається мінімальною — близько 5 відсотків, що означає відсутність суттєвої загрози для супутникових систем чи здоров’я людей.

Однак ситуація з радіочастотними перебоями виглядає складнішою: на цей період прогнозується до 55 відсотків імовірності подій R1–R2, які можуть викликати тимчасові збої у короткохвильовому зв’язку, особливо у високих широтах, а також до 10 відсотків ризику більш серйозних R3-подій.

Перед цим, у період з 8 по 9 серпня, магнітосфера вже пережила вплив помірної бурі рівня G2 та слабшої бурі G1, спричинених корональним викидом маси, зафіксованим 5 серпня. Накопичений ефект цих збурень став передумовою до подальшого зростання геомагнітної активності.

За даними Національного центру передбачення космічної погоди США (SWPC), у проміжку з 11 на 12 серпня розпочався процес посилення бурі, що досяг рівня G4 — одного з найвищих показників на п’ятибальній шкалі, з піком приблизно о 15:00 UTC.

Подібні явища здатні викликати не лише полярні сяйва на значно нижчих широтах, ніж зазвичай, а й відчутні збої у роботі навігаційних систем, енергетичної інфраструктури та комунікаційних мереж.

Таким чином, 12 серпня 2025 року стане днем, коли, попри стабільний радіаційний фон, світ зіткнеться із суттєвими магнітними збуреннями. Особливо уважними мають бути авіаційні оператори, компанії, що працюють у сфері супутникового зв’язку, а також служби, які відповідають за безперервну роботу енергетичних систем.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на вихідні, 9-10 серпня.