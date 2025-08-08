Прогноз магнітних бур на вихідні, 9-10 серпня: як активність Сонця вплине на Землю

Цими вихідними, 9 та 10 серпня, на жителів Землі очікує помірна геомагнітна активність, яка може вплинути на самопочуття людей та стабільність роботи технологічних систем.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з інформацією Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, а також прогнозами Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), у ці дні ймовірна поява бурі рівня G1.

Це означає, що під впливом сонячної активності можуть спостерігатися коливання в магнітному полі Землі, здатні викликати зміни у роботі навігаційних систем, зв’язку, а також вплинути на самопочуття людей, чутливих до геомагнітних коливань.

Астрономи звертають увагу на те, що останні спалахи на поверхні Сонця класифікуються як спалахи класу М — середнього рівня потужності. Вони формують сонячні викиди, які, досягнувши атмосфери Землі, викликають коливання в геомагнітному полі планети.

Метеозалежні особи, зокрема люди з серцево-судинними захворюваннями, можуть відчути симптоми у вигляді головного болю, запаморочення, апатії або навіть короткочасного порушення сну. У деяких випадках можливе погіршення загального стану організму через зміни атмосферного тиску та зниження концентрації кисню в повітрі.

Фахівці радять уникати фізичних і психологічних навантажень, підтримувати водний баланс організму, контролювати артеріальний тиск і дотримуватися режиму сну.

Медичним закладам рекомендовано бути уважними до пацієнтів із хронічними захворюваннями, адже зміни у геомагнітному фоні можуть впливати на динаміку перебігу хвороб. Особливо уважними варто бути літнім людям, які найчастіше реагують на геофізичні збурення.

Щодо технологічного впливу, то ймовірне короткочасне зниження точності навігаційних сигналів, незначні перебої у роботі супутникового зв’язку та підвищення рівня радіаційного фону в космічному просторі. Водночас значних загроз для критичної інфраструктури не очікується.

Наступна більш потужна хвиля сонячної активності, за даними міжнародних обсерваторій, прогнозується в період з 17 по 19 серпня, коли очікується посилення активності нової групи сонячних плям.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 8 серпня.