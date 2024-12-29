Сколько носят ретейнеры после брекетов: что нужно знать о сроке службы данной технологии

Используют их для тщательной фиксации достигнутых результатов выравнивания и фиксации зубов. И если вы сейчас на этой странице сайта, то скорее всего хотите узнать больше информации о процедуре и понять, сколько носят ретейнеры после брекетов.

Сразу отметим, что нет точных сроков носки ретейнеров и для каждого пациента технология и период фиксации подбираются индивидуально. Существует несколько видов ретейнеров — съемные и несъемные. Несложно догадаться из названия, что первый вариант — те, которые человек может самостоятельно снимать и проводить гигиенические процедуры, принимать пищу. А несъемные, соответственно, снимать самостоятельно нельзя. И у первых, и у вторых есть как свои плюсы, так и минусы. Далее мы рассмотрим их детальнее и постараемся определить хотя бы средние сроки, чтобы у вас было примерное понимание, сколько носить ретейнеры после брекетов.

Обратите внимание! Как мы уже отметили, срок носки лингвальных ретейнеров подбирается индивидуально. Но практически всегда этот период исчисляется месяцами и даже годами. В особенно сложных случаях лечение может продолжаться 2-3 года. В целом, среднее количество времени можно высчитать вот так: просчитайте свой срок носки брекет-системы и умножьте его на 2 — считается, что ретейнеры носят в 2 раза дольше, чем брекеты.

Какую функцию выполняют ретейнеры?

Главная функция ретейнеров — закрепление результатов выравнивания зубов, который удалось достичь после носки брекетов. Давайте немного углубимся и рассмотрим детальнее, что происходит с зубом во время носки брекетов и ортодонтических шин.

После снятия брекет-системам давление исчезает и зубы снова могут стать на свои места, а установленные ретейнеры этому препятствуют, удерживая их на новых местах и в нужном положении.

Какие факторы влияют на длительность носки ретейнеров?

Как мы уже отметили, вопрос сроков носки ретейнеров неоднозначен и зависит сразу от нескольких факторов. Среди основных из них:

Возраст пациента — на закрепление результатов и перестройку зубов у взрослых людей уходит больше времени, чем у детей. Способ жизни пациента — наличие вредных привычек, как курение или злоупотребление алкоголем, оказывают пагубное воздействие на здоровье человека. Они могут статьи причиной ухудшения иммунитета и понижения кровоснабжения тканей. Индивидуальные физиологические особенности и сложность случая.

Таким образом, невозможно точно ответить на вопрос, сколько нужно носить ретейнеры после брекетов так как это зависит сразу от нескольких факторов. Но посетив стоматологическую клинику, вы уже во время первичной консультации будете знать, сколько в вашем случае нужно будет ностить ретейнеры после брекетов.

Важная информация! Чтобы сократить сроки носки брекет-систем и ретейнеров, рекомендуется заниматься коррекцией прикуса и зубов еще в детском возрасте. Поэтому если у вас есть дети, относитесь внимательно к их стоматологическому лечению и постарайтесь сделать все необходимое для того, чтобы они как можно раньше прошли необходимое ортодонтическое лечение. Чем старше человек, тем дольше длиться и активный, и ретенционные периоды выравнивания зубов и прикуса.

Только ваш лечащий доктор может сказать, когда снимать ретейнеры и сколько времени может занять их носка. Зачастую это становится известно во время первичной консультации у ортодонта. Рекомендуется проходить необходимое ортодонтическое лечение уже в детском возрасте так как тогда оно занимает меньше времени. У взрослых людей, в свою очередь, ретенционный период в среднем занимает в два раза больше времени.