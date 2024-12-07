Главные правила английского для начинающих: что нужно усвоить на старте обучения
Самым первым носителям английского пришлось самостоятельно устанавливать правила и создавать грамматику.
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Постепенно их количество разрасталось, обрастало множеством тонкостей, пока, наконец, не превратилось в учебники внушительных объемов. Разумеется, их все сразу невозможно пересказать и запомнить. но для тех, кто собирается поступить на английский с нуля курсы, мы выделим в данной статье основные правила.
Порядок слов
Мы привыкли, что составлять фразы можно абсолютно в любом порядке, как угодно. Все вариации предложения «Они пошли в театр», независимо от последовательности слов, будут правильными грамматически, будут выглядеть органично и о чем речь – в любом случае понятно. Однако же англичане в этом плане более педантичны. Они во всем соблюдают строгий порядок. Это касается также и речи.
Правила английского для начинающих стоит начать с того, что предложения выстраиваются по следующей схеме:
Подлежащее + сказуемое + второстепенные члены.
Пример:
- They went to the theater. – Они пошли в театр.
И никак иначе.
При этом прочих частей речи может быть не указано, однако подлежащее и сказуемое всегда должны быть. Безличных вариаций попросту не существует. В русском переводе подлежащего может и не отмечаться, однако в оригинале оно имеет вид it:
- It’s already hot. – На уже жарко.
Вспомогательные глаголы
Необходимо знать о важности применения глаголов-помощников в вопросах, а также отрицательных предложениях. Для сравнения, в русском в таких случаях применяется только основной глагол, выступающий в роли сказуемого. Но здесь же для построения этих предложений нужен вспомогательный глагол.
- Do you want to watch a comedy? – Ты хочешь посмотреть комедию?
- We’re not going to the meeting. – Мы не поедем на встречу.
Основные глаголы
Правила английского языка для начинающих также гласят, что есть три ключевых глагола, которыми выражаются практически все действия в этом языке. Это Be, Have и Do. Соответственно, быть, иметь и делать.
У каждого из них есть собственные формы, в зависимости от местоимений, с которыми они употребляются.
Be:
- с I – меняется на am;
- с he, she, it – меняется на is;
- с we, you, they – меняется на are.
Have для местоимений he, she, it меняется на has. В свою очередь, Do для этих же местоимений изменяется на does.
Разобраться с этими формами несложно, и в то же время важно. Благодаря им, выражаться становится гораздо проще и точнее.
Артикли
Артикль – это часть речи, которая, указывает на категорию определенности. Известно, что в русском языке артиклей нет. Говорить о них можно много и долго. Однако в рамках краткого пояснения английских правил для начинающих будет вполне достаточно и информации, когда их употреблять не следует.
Если до существительного употребляется местоимение в притяжательной форме, либо само оно находится в таком падеже:
- This is your cat. – Это твой кот.
- It’s not my friend’s bag. – Это не сумка моей подруги.
Если перед ним поставлено числительное количества:
- I have three oranges. – У меня есть три апельсина.
Если до него идет отрицание:
- I have no idea where she went. – Понятия не имею куда она пошла.
Если до него поставлен указатель:
- Bring me those books, please. – Принеси мне те книги, пожалуйста.
Что ещё стоит знать на старте изучения английского
Приступив к изучению английского, нужно понимать, что правил в этом языке на самом деле очень много. Он обладает массой тонкостей и различных исключений, которые осознать полностью можно только после абсолютного погружения в англоязычное общество. Потому не лишним будет как можно чаще слушать английскую речь. Например, через песни или фильмы. Разумеется, нельзя забывать и о собеседниках. С интересом отдаваясь изучению, совсем скоро можно заметить, что каждое из перечисленных здесь основных правил английского языка для начинающих запомнились словно сами собой.