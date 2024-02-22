Офіс президента анонсував велику прес-конференцію Зеленського: названа дата

На ньому заплановано проведення прес-конференції глави держави Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Головними темами форуму стануть: досягнення українських цілей у війні, розвиток Сил оборони й безпеки України, робота українського оборонно-промислового комплексу, забезпечення економічного зростання та інтеграції України до світових ринків, реалізація української формули миру, гарантії безпеки для України та захист життів українців.

В Офісі президента також додали, що на форумі відбудуться панельні дискусії.

Прес-конференція президента

Нещодавно прес-секретар українського глави Сергій Никифоров повідомляв, що 25 лютого відбудеться конференція військово-політичного керівництва.

Зокрема, на ній будуть присутні всі топ-спікери від влади, військово-політичне керівництво, глава уряду, спікер Верховної ради, глава СБУ, ГУР, Мінстратегпром, перша леді Олена Зеленська, МІУ, Офіс президента.

Нікіфоров додав, що глава держави за результатами проведе свою прес-конференцію.

Варто нагадати, що остання прес-конференція президента України Володимира Зеленського відбулася 19 грудня. Зустріч із журналістами була присвячена підсумкам 2023 року.

Раніше ПЛ писала про те, що Байден жорстко розкритикував Путіна, назвавши його «схибленим сучим сином».