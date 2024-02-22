«Схиблений сучий син»: Байден жорстко розкритикував Путіна

Це сталося під час заходу зі збору коштів у середу в Сан-Франциско. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на CNN.

У своєму виступі на благодійному вечорі Байден наголосив на важливості ядерної безпеки, натякнувши на світових диктаторів, які ці питання ігнорують.

«У нас є схиблений сучий син, як той чолов’яга, Путін та інші. І ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства – це клімат», — сказав президент США.

Байден також негативно висловився щодо коментарів колишнього президента Дональда Трампа, який порівняв свої юридичні проблеми зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального.

Американський лідер перефразував слова свого попередника, а потім сказав присутнім, що «якби я стояв тут 10-15 років тому і говорив усе це, ви б усі вважали, що я повинен бути ув’язнений».

«Він порівнює себе з Навальним і каже, що через те, що наша країна стала комуністичною, його переслідували так само, як переслідували Навального. Звідки, чорт забирай, це береться…», — процитували Байдена журналісти, присутні на вечорі.

Нагадаємо, Данілов оцінив ризики повторного наступу росіян на Київ.