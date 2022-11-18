Общество

У Карпатах випало більше метра снігу

Photo of Admin Admin Send an email 58 минут agoОбновлено: 18 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Карпатах випало більше метра снігу

На високогір'ї Карпат висота сніжного покрову перевищила один метр. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

 Температура впала до 4 градусів морозу. 

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Станом на 09:40, 18.11.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг.

За даними рятувальників, товщина снігового покрову становить 40-60 см, а на схилах — більше метра.

Вітер західній 11-12 м/с. Температура повітря 4 градусів морозу.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 58 минут agoОбновлено: 18 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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