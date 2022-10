(відео) » src=»/wp-content/uploads/2022/10/d9522adf6a4f6adef7f64e80ec7a4aea.jpg» alt=»Замах на короля Чарльза III стався у музеї мадам Тюссо (відео)» width=»100%»/>

Замах на короля Великої Британії Чарльза III стався у лондонському музеї мадам Тюссо. Воскова фігура монарха отримала в обличчя два торти від активістів кліматичної організації Just Stop Oil.

🎂 BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING 🎂

👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB

— Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 24, 2022

Своїми регулярними актами вандалізму по музеях вони привертають увагу до проблеми зміни клімату.

Нагадаємо, 14 жовтня вандали-екоактивісти сплюндрували в Лондоні картину Ван Гога "Соняшники".

По материалам: Подробности