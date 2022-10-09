З’явилися супутникові знімки Кримського мосту після вибуху

Компанія Planet опублікувала супутникові знімки пошкодженого Кримському мосту після вибуху в суботу, 8 жовтня. Знімки PlanetScope опубліковані у Twitter.

Ця пара зображень PlanetScope, зроблених 7 і 8 жовтня 2022 року, показує пошкоджений міст через Керченську протоку після потужного вибуху сьогодні.

На першому знімку Керченський міст до вибуху 7 жовтня.

На другому — після вибуху 8 жовтня.

Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту (довжина — 19 км) пролунав вранці, 8 жовтня. На автомобільній частині мосту з боку Таманського півострова вибухнула вантажівка, внаслідок чого спалахнули 7 паливних цистерн залізничного складу.

Внаслідок вибуху частково обрушилися два автомобільні прольоти до окупованого Криму, пошкоджено понад кілометр залізничних колій.

По материалам: Подробности