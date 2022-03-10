Общество
В Украине с начала войны погиб 71 ребенок, более 100 ранены
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что с начала вторжения российских оккупационных войск на территории Украины погибли более 70 детей. Об этом она сообщила в своем Telegram.
Также еще более 100 детей получили ранения. Такие данные по состоянию на 11 часов 10 марта 2022 года.
"Военное вторжение России в Украину, бесчинства российских боевиков, нарушение всех Женевских конвенций Украина платит непомерную цену — жизнь своих детей, будущее нашего народа", — написала Денисова.
Также она настояла и призвала страны НАТО помочь прекратить российский терроризм и закрыть небо над Украиной.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе при обстреле детской больницы погибли 3 человека.
По материалам: Подробности