Рождество Христово 7 января: история, традиции и запреты праздника

Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников у православных. Этот праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

К Рождеству христиане готовятся 40-дневным постом, который называется Рождественским. Последний день поста – Сочельник – особенно строг. В этот день запрещается употреблять пищу до появления первой вечерней зари, которая олицетворяет появление Вифлеемской звезды, оповестившей весь мир о появлении на свет Сына Божьего.

История и традиции Рождества 7 января

Праздник Рождества Христова отмечают ежегодно в определенную дату — 7 января. Традиции по встрече этого светлого дня дошли до наших времен и практически не изменились.

Ночь с 6 на 7 января считается самой волшебной, поэтому именно в это время многие просили об исполнении заветных желаний и читали молитвы Богородице.

Рождество Христово наступает ровно в полночь, но готовиться к нему начинают заранее. С самого утра 6 января не разрешается ничего есть, кроме специального блюда под названием сочиво. Его готовят из любого пшена на воде, заправляют медом и маковым соком.

Праздничный же ужин начинается поздно вечером 6 января, после появления на небе первой звезды. По традиции, именно это небесное светило ознаменовало Рождение Христа. Первыми звезду увидели волхвы, которые и разнесли дальше эту радостную весть.

Но и во время застолья кушать можно только определенные продукты, поскольку в это время все еще проходит церковный пост. Исключается любой алкоголь, мясо, молоко и сметана. Все блюда должны быть постными.

Хоть праздничный ужин и считается семейным, за стол можно пригласить знакомых или соседей. Также не принято отказывать и нищим. Раньше считалось, что в этот день сам Господь Бог может предстать перед людьми в подобном образе.

А вот 7 января стоит приготовить богатый обед и подать все любимые блюда без исключения. Так же можно выпить в честь рождения Христа бокал вина на свой вкус.

В древности праздничные гулянья проходили в форме колядок. И взрослые, и дети собирались небольшими толпами и ходили по домам, распевая веселые песни с просьбами одарить их подарками. Люди наряжались в яркие одежды и мастерили Вифлеемскую звезду.

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Что можно делать на Рождество 7 января

В праздник Рождества Христова, по возможности, стоит посетить церковь и поприсутствовать на Божественной литургии. Поставить свечу и вознести слова благодарности можно и дома перед своими иконами.

В Рождество можно мыться и заниматься повседневными делами, если они нацелены на удовлетворение собственных нужд, а не на развлечение. Работа также не считается греховной, если силы направлены на заработок для пропитания и самого необходимого. Стирать одежду нужно только по мере необходимости, если дело безотлагательное.

Близкие отношения между супругами также не возбраняются, если у них есть стремление продолжить свой род и обзавестись долгожданным потомством.

Народная примета гласит, что люди, совершающие в этот день покупки и походы по магазинам и рынкам, привлекают в свою жизнь достаток и финансовое благополучие. Можно также оставить несколько монет просящим, чтобы они помолились о вашем здравии.

Что нельзя делать на Рождество 7 января

В великий церковный праздник нельзя браниться и вступать в конфликты и ссоры. Ваши негативные мысли вполне могут стать жизненными установками, и вы невольно запрограммируете себя на неудачи и невезение.

Считается, что в светлый праздник рождения Христа не следует надевать черные вещи, так как они символизируют траурные одеяния. Лучшим выбором будут нарядные вещи светлых тонов.

Под запретом находятся вечеринки, направленные на достижение собственного удовольствия, а также распитие спиртных напитков в больших количествах.

Поход на кладбище и поминовение в этот день усопших также следует отложить. Церкви повсеместно молятся о здравии и славят Господа Иисуса Христа и Богородицу. На следующий после Рождества день поход на кладбище не запрещается, и в церквях и храмах возобновляются молитвы о почивших.

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По материалам: Подробности