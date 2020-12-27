Количество случаев COVID-19 в мире превысило 80 миллионов
С начала пандемии в мире зафиксировано уже более 80 миллионов случаев заражения коронавирусом, из них почти 29 миллионов – в США и Индии.
Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.
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Больше всего случаев коронавирусной болезни за время пандемии медики выявили в США – 18,8 миллиона, на втором месте Индия – 10,2 миллиона, на третьем Бразилия – почти 7,5 миллиона случаев.
Больше миллиона случаев заражения в мире имеют 18 стран. Среди них и Украина – 1,05 миллиона случаев.
В общем от COVID-19 в мире умерли 1,75 миллиона человек.
Ранее в ВОЗ заявили, что пандемия COVID-19 не будет последней для человечества. Всемирная организация рекомендует странам укреплять системы здравоохранения. Также читайте, как отличить коронавирус от гриппа.
Мы также сообщали о том, что новый штамм коронавируса обнаружили еще в двух странах. Так, в испанском Мадриде заражение новым штаммом подтвердилось у четырех человек, образцы еще трех человек проверяются.
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По материалам: Подробности