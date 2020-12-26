Приметы на Новый год-2021: что нельзя делать в новогоднюю ночь

Совсем немного времени осталось до того момента, когда мы проведем Крысу и встретим год Белого Металлического Быка. Поверье гласит: "Как встретишь Новый год – так его и проведешь". Мы расскажем вам о самых важных приметах в новогоднюю ночь, и чего делать не стоит в ночь с 31 декабря на 1 января.

Приметы на Новый год 2021

Нельзя использовать красных, тигровых и леопардовых оттенков в скатерти;

Нельзя проливать на себя напиток за новогодним столом и не пачкать наряд – это может означать материальные трудности в следующие 12 месяцев.

Нельзя мыть посуду до обеда 1 января – таким образом можно смыть свой годовой достаток.

Нельзя ставить на праздничный стол битую и колотую посуду – это означает бедность в следующем году.

31 декабря нельзя выносить из дома мусор. По мнению астрологов, таким образом дом может "потерять" свое благосостояние.

Нельзя резать хлеб после захода Солнца – это может привести к бедности. Поэтому лучше нарезать его на стол еще дотемна, а после – завернуть в полотенце, чтобы не засох.

Поскольку наступающий год – Белого Металлического Быка, не стоит в этом году готовить и ставить на стол блюда из телятины и говядины. Это может разозлить символ года и отвернуть его от вас.

Не надевайте в качестве украшений на Новый год искусственные камни – Бык предпочитает натуральность.

Выбирая одежду, не нужно отдавать предпочтения слишком броским, ярким и кричащим нарядам, так как Бык предпочитает спокойные тона.

Бык – спокойное животное, поэтому в 2021-м году лучше не устраивать шумную вечеринку на Новый год.

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Денежные приметы на Новый год 2021

Примета гласит, что для того, чтобы быть богатым в следующем году, нужно… проспать Новый год. Однако это будет действовать только в том случае, если человек хочет отпраздновать, но неожиданно крепко засыпает и не просыпается до самого боя курантов.

Нужно поставить на праздничный стол блюда с ракообразными – считается, что они привлекают в дом деньги.

Оказывается, год будет финансово удачным, если вдруг на празднике упала елка.

Накануне Нового года, 30 декабря, нужно выбросить из дома накопившийся хлам и мусор. Проведите уборку во всем доме. Под ковриком у входной двери положите монетку – она будет привлекать финансовый достаток и "отбирать" немного удачи у каждого гостя.

В Новый год нужно входить без долгов. Поэтому все задолженности лучше вернуть накануне. И ни в коем случае не занимайте в канун праздника – это отпугнет благосклонность Быка.

И самое главное, чтобы разбогатеть в 2021-м году, нужно положить монетку в бокал с шампанским, подготовленный для встречи Нового года, и выпить всю жидкость за то время, пока бьют куранты. После этого достать монетку из бокала и когда она высохнет, положить в кошелек. Монетку нужно оставить там на весь год – она станет талисманом, привлекающим удачу.

Счастливого Нового года!

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По материалам: Подробности