Общество

Украинцев начнут вакцинировать от COVID-19 в январе

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Украинцев начнут вакцинировать от COVID-19 в январе

Начало первого этапа вакцинации от коронавируса в Украине запланирован на январь. Но его сроки могут быть несущественно сдвинуты. Об этом написал глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

Он отметил, что за 2021-2022 год планируется вакцинировать 50% населения, а первыми прививки получат медики, работающие с пациентами, заболевшими коронавирусом, жители и сотрудники интернатов и домов для пристарелых, а также военнослужащие, участвующие в войне на Донбассе.

"Начало первого этапа запланировано на январь. Сроки могут сдвинуться на незначительное время – это зависит от поставок вакцины", – сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения опубликовало план массовой вакцинации населения от коронавируса. Он состоит из пяти этапов и имеет 9 групп риска.

Читайте также, Минздрав намерен вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Уже начинается подготовка кабинетов прививки и мобильных бригад, которые будут иммунизировать граждан Украины.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 30 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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