Як правильно висаджувати кавун на городі: пояснення від експертів

Вирощування кавунів у домашніх умовах — справа непроста, але цілком можлива навіть в умовах нестабільного клімату українського літа.

Про це повідомляє «ПЛ».

Аграрні експерти, зокрема фахівці Інституту овочівництва і баштанництва НААН, зазначають, що головним чинником успішного дозрівання плодів є не лише теплий клімат, а насамперед правильний підхід до вибору сорту, підготовки ґрунту та організації поливного режиму.

Саме дотримання базових технологічних вимог дає змогу отримати великі, соковиті плоди навіть без застосування промислової хімії чи теплиць.

Фахівці рекомендують висаджувати розсаду кавуна на постійне місце не раніше ніж після 15 травня, коли температура ґрунту перевищує +15°C, адже недостатнє прогрівання призводить до уповільнення росту та розвитку грибкових захворювань.

Найкраще себе зарекомендували сорти, адаптовані до українських кліматичних зон: зокрема, «Огонек», «Фотон» та «Кримсон Світ» стабільно дають урожай за 75–85 днів у відкритому ґрунті навіть без особливих добрив.

Полив кавуна повинен бути помірним, краще — крапельним, із зменшенням кількості води у період дозрівання, що сприяє накопиченню цукру в м’якоті.

При надмірному зволоженні плід стає водянистим, а коренева система — вразливою до гнилі. Не менш важливим є регулярне розпушування міжрядь, захист від бур’янів та, за можливості, мульчування ґрунту біля кореня.

Незважаючи на загальну невибагливість деяких гібридів, професійні городники радять проводити загартування розсади перед висаджуванням, аби знизити ризик шоку від пересадки. Для захисту від ранніх заморозків рекомендовано використовувати тимчасове агроволокно або мобільні тунелі.

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