Прогноз магнітних бур на 5 липня: якою буде активність Сонця

Станом на 5 липня 2025 року геомагнітна обстановка навколо Землі залишатиметься стабільною.

Про це повідомляє «ПЛ».

За прогнозами фахівців Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), цього дня не передбачається значної сонячної активності, яка б могла спровокувати серйозні магнітні збурення.

Індекс геомагнітної активності Kp не перевищуватиме 3 одиниць, що вважається межами норми для спокійного стану космосу поблизу планети.

Останній зареєстрований викид корональної маси на поверхні Сонця стався 30 червня, проте його траєкторія не була спрямована на Землю, що зменшує ймовірність впливу на магнітосферу.

Астрофізики вважають, що такі явища є природними у межах нинішнього 25-го циклу сонячної активності, який поступово наближається до свого пікового періоду — орієнтовно на кінець 2025 року. Експерт Сергій Богачов підкреслює, що «наразі спостерігається характерна фаза помірної активності, що відповідає усередненим показникам попередніх сонячних циклів».

Попри відсутність серйозних загроз з боку космічної погоди, медики звертають увагу на те, що навіть незначні коливання магнітного поля можуть викликати реакцію в організмі осіб із підвищеною метеочутливістю.

Такі люди можуть відчувати легкий головний біль, коливання артеріального тиску, дратівливість чи порушення сну. У зв’язку з цим лікарі рекомендують дотримуватись спокійного режиму дня, збалансовано харчуватися, уникати стресових ситуацій і стежити за водним балансом організму.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 4 липня.