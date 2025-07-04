СБУ вдалося зірвати плани РФ: стало відомо про потужну операцію правоохоронців

У зоні активних бойових дій на сході України триває посилена боротьба із ворожими агентурними мережами, що діють під прикриттям мирного населення.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал прес-служби СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки України нещодавно провела спецоперацію в Донецькій області, у результаті якої вдалося нейтралізувати діяльність двох мешканок регіону, які, за даними слідства, виконували розвідувальні завдання на користь російських спецслужб.

Затримані збирали інформацію, що становить державну таємницю, зокрема — точні координати розташування українських підрозділів, інженерних споруд і пересувань техніки, що у подальшому використовувались агресором для нанесення ракетних і авіаційних ударів по прифронтовому Краматорську.

Серед викритих осіб — безробітна мешканка Донеччини, яка вступила у співпрацю з ворожими структурами через сімейний зв’язок: її син наразі перебуває у складі окупаційного контингенту РФ на сході України.

За даними СБУ, через цей канал вона потрапила до сфери впливу російських військових розвідників і почала виконувати функції оперативного інформатора. Зокрема, вона фіксувала та передавала координати резервних командних пунктів, інженерних укріплень, польових позицій, а також збирала інформацію про ефективність ворожих обстрілів — фактично виконуючи функції коригувальниці вогню.

Її діяльність не обмежувалася лише візуальним спостереженням — вона активно шукала нові об’єкти для нанесення ударів, орієнтуючись на динаміку пересувань українських сил.

Інша затримана — жителька Краматорська, яка, за даними правоохоронців, діяла за дорученням представників головного управління розвідки Російської Федерації (ГРУ). Встановлено, що вона вступила у контакт із кадровим військовослужбовцем країни-агресора ще у 2024 році, використовуючи для цього заборонену в Україні соціальну мережу.

Добровільно погодившись співпрацювати, вона почала систематично передавати дані про розміщення Збройних сил України, склади, інфраструктуру, підприємства оборонного значення, логістичні вузли, маршрути пересування техніки та засобів забезпечення.

Крім того, вона була активним адміністратором антиукраїнської інтернет-спільноти, де проводила інформаційно-психологічні операції, розповсюджувала ворожу пропаганду і виправдовувала воєнні злочини російських військ, зокрема – вбивства цивільного населення.

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