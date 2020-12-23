Общество

Погода в Украине 24 декабря: преимущественно облачно, ожидается дождь и мокрый снег

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Вчетверг, 24декабря, вУкраине ожидается преимущественно облачная погода, вбольшинстве областей пройдут дожди, вЛуцкой области возможны ливни свыпадением более 16мм осадков, ввосточных ицентральных частях страны прогнозируется мокрый снег.

Погода в Украине 24 декабря: преимущественно облачно, ожидается дождь и мокрый снег

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях надорогах удержится гололедица. НаЖитомирщине иЧерниговщине ночью иутром будет наблюдаться туман, видимость составит 100-900м.

Ветер южный, юго-восточный, 4-12м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −3…0 °С, днем температура воздуха составит +2…+4 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит +1…+4 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +6…+9 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−7…−5 °С, днем температура воздуха поднимется до−2…−1 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −3…0 °С, днем воздух прогреется до+1…+8 °С.

Погода в Украине 24 декабря: преимущественно облачно, ожидается дождь и мокрый снег

©unsplash.com

По материалам: Gismeteo

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