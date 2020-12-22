Общество
23 декабря в Украине ожидается переменная облачность, местами – снег с дождем
Всреду, 23декабря, вУкраине прогнозируется переменная облачность, местами постране пройдут кратковременные дожди смокрым снегом, всеверных областях, атакже вотдельных районах наюге надорогах образуется гололедица.
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Ветер юго-западный, 5-11м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −8…−2 °С, днем температура воздуха составит 0…+2 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит 0…+4 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +5…+6 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−8…−6 °С, днем температура воздуха поднимется до−4…−3 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −4…−3 °С, днем воздух прогреется до0…+2 °С.
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По материалам: Gismeteo