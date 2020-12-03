Общество

Осторожно: в Украине 3-5 декабря на дорогах образуется гололедица

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3декабря всеверо-восточных областях Украины ожидается небольшой снег, наостальной территории без существенных осадков. Надорогах западных, северных ицентральных областей местами образуется гололедица.

Осторожно: в Украине 3-5 декабря на дорогах образуется гололедица

©headline.kz

ВКиевской области облачно, без существенных осадков. Надорогах местами возможна гололедица.

4-5 декабря вУкраине без осадков. Надорогах западных, северных ицентральных областей местами будет гололедица. НаКиевщине прогнозируется облачная спрояснениями погода, без осадков. Надорогах местами возможна гололедица.

Рекомендовано соблюдать скоростной режим идистанцию, отказаться отрискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести каварийным ситуациям; при приближении кпешеходным переходам иместам расположения детских учреждений снижайте скорость доминимума; вусловиях ухудшения погодных условий синтенсивным выпадением снега игололедом надорогах неиспользуйте автотранспорт слетними шинами.

Осторожно: в Украине 3-5 декабря на дорогах образуется гололедица

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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