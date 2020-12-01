Общество

На западе Украины 1 декабря сгустится туман

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Взападных областях 1декабря ночью ивпервой половине дня местами ожидается туман видимостью 200-500м. Надорогах образуется гололедица. Объявлен первый уровень опасности, «желтый».

На западе Украины 1 декабря сгустится туман

©pixabay.com

Туман может быть одним изсамых опасных погодных испытаний для водителей. Вусловиях сниженной видимости важно, чтобы водитель был полностью сосредоточен надороге. Движение собычной скоростью втумане становится опасным. Рекомендуется снизить скорость, чтобы иметь больше времени нареагирование вслучае непредвиденных обстоятельств.

Избегайте использования дальнего света, незабудьте включить фары ближнего света ипротивотуманные фары, чтобы другие водители могли вас видеть. Выключите радио, небеседуйте спассажирами, удерживайте внимание надороге. Приоткройте окно, чтобы слышать движение натрассе. При остановке включите аварийные огни, повозможности съехав спроезжей части.

На западе Украины 1 декабря сгустится туман

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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