Общество

Погода в Украине 28 ноября: преимущественно облачно, кратковременные осадки

Photo of Admin Admin Send an email 44 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Всубботу, 28ноября, вУкраине установится преимущественно облачная погода, местами постране, кроме восточных областей, пройдут кратковременные дожди смокрым снегом. Всеверных изападных областях надорогах будет наблюдаться гололедица.

Погода в Украине 28 ноября: преимущественно облачно, кратковременные осадки

©pixabay.com

Ветер западный, 5-10м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −1…+2 °С, днем температура воздуха составит +3…+4 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −2…0 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +1…+2 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до −1…+2 °С, днем температура воздуха поднимется до+6…+8 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −2…+4 °С, днем воздух прогреется до+5…+12 °С.

Погода в Украине 28 ноября: преимущественно облачно, кратковременные осадки

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 44 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of Конституционный кризис: Венецианская комиссия ответит на запрос Зеленского в декабре

Конституционный кризис: Венецианская комиссия ответит на запрос Зеленского в декабре

46 минут ago
Photo of Экономист Кийосаки: Для криптовалюты, золота и серебра наступают «великие времена»

Экономист Кийосаки: Для криптовалюты, золота и серебра наступают «великие времена»

2 часа ago
Photo of Чемпионат мира 2022: ФИФА опубликовала составы корзин отбора в зоне УЕФА

Чемпионат мира 2022: ФИФА опубликовала составы корзин отбора в зоне УЕФА

2 часа ago
Photo of Марсоход NASA попытается создать кислород на Марсе

Марсоход NASA попытается создать кислород на Марсе

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button