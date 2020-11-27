Общество
Погода в Украине 28 ноября: преимущественно облачно, кратковременные осадки
Всубботу, 28ноября, вУкраине установится преимущественно облачная погода, местами постране, кроме восточных областей, пройдут кратковременные дожди смокрым снегом. Всеверных изападных областях надорогах будет наблюдаться гололедица.
©pixabay.com
Ветер западный, 5-10м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −1…+2 °С, днем температура воздуха составит +3…+4 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −2…0 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +1…+2 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до −1…+2 °С, днем температура воздуха поднимется до+6…+8 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −2…+4 °С, днем воздух прогреется до+5…+12 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo