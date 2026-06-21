Prostor закриває магазини в Україні після 21 року роботи: що відомо про рішення мережі

Мережа магазинів косметики, засобів догляду та побутової хімії Prostor оголосила про припинення роботи в Україні. Компанія, яка розвивала бренд, повідомила партнерам про закриття всіх торгових точок.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на All Retail.

Процес стартує 1 липня 2026 року і відбуватиметься не одномоментно, а поступово. Для українського ритейлу це помітна подія, адже Prostor працював на ринку 21 рік і був представлений у багатьох регіонах країни.

Закриття такої мережі — це не просто зникнення вивісок із вулиць, а сигнал про те, що роздрібний ринок продовжує змінюватися під тиском війни, падіння попиту та економічної невизначеності.

Коли почнеться закриття магазинів

За наявною інформацією, закриття Prostor почнеться з 1 липня 2026 року. Компанія планує завершувати роботу торгових точок поетапно, тому окремі магазини можуть закриватися в різні дати. Покупцям варто заздалегідь уточнювати графік роботи конкретного магазину, особливо якщо вони планували покупки, обмін товару або використання бонусів. Про точний календар закриття кожної точки поки публічно не повідомлялося.

Чому рішення стало резонансним

Prostor був упізнаваною мережею в сегменті косметики, догляду та побутової хімії. Для багатьох покупців магазини були звичним місцем для купівлі шампунів, засобів для дому, декоративної косметики та товарів повсякденного попиту. Саме тому новина про закриття викликала активне обговорення. На кінець 2025 року мережа налічувала 468 магазинів у 22 областях України, що робило її одним із помітних гравців свого формату.

Що відомо про мережу Prostor

Показник Інформація Назва мережі Prostor Сфера роботи Косметика, догляд, побутова хімія Термін роботи в Україні 21 рік Початок закриття 1 липня 2026 року Формат закриття Поетапний Кількість магазинів на кінець 2025 року 468 Географія 22 області України Оператор бренду ТОВ «Нуміс» Місто реєстрації компанії Дніпро Власник підприємства Вадим Тугай

Чи назвала компанія причини закриття

Офіційні причини припинення роботи Prostor керівництво не пояснило. У зверненні до партнерів компанія назвала рішення непростим і вибачилася за те, що не змогла повідомити про зміни раніше. Водночас Prostor запевнив, що фінансові зобов’язання перед партнерами будуть виконані в повному обсязі. Також компанія пообіцяла оформити необхідні бухгалтерські та юридичні документи належним чином.

Що це означає для покупців

Для клієнтів закриття мережі означає, що звичні магазини поступово припинять роботу. Тому покупцям варто уважніше ставитися до строків акцій, повернень, подарункових сертифікатів, бонусів і гарантійних питань. Якщо у людини є невирішені питання щодо покупок, краще не відкладати звернення до магазину або служби підтримки. Особливо це стосується товарів, які були придбані нещодавно.

Покупцям варто зробити кілька простих кроків:

уточнити графік роботи найближчого магазину Prostor;

перевірити, чи є активні бонуси, сертифікати або промокоди;

зберегти чеки на нещодавні покупки;

не відкладати повернення або обмін товару;

стежити за офіційними оголошеннями мережі;

обережно ставитися до чуток про «тотальні розпродажі» без підтвердження;

порівнювати ціни з іншими мережами перед великими покупками.

Що буде з партнерами та постачальниками

Для партнерів мережі найважливішим залишається питання розрахунків і документів. Компанія заявила, що фінансові зобов’язання будуть виконані повністю. Це важливий сигнал для постачальників, орендодавців та інших учасників бізнес-процесів. Однак у період поетапного закриття можуть виникати організаційні питання: звірка поставок, закриття договорів, оформлення актів і завершення поточних операцій. Тому партнерам важливо уважно стежити за офіційною комунікацією компанії.

Чому це важливо для ринку

Закриття Prostor відбувається на тлі складної ситуації в українському ритейлі. Повномасштабна війна, зміна споживчих звичок, зниження купівельної спроможності та зростання витрат змушують бізнес переглядати стратегії. Для мереж із великою кількістю магазинів особливо чутливими стають оренда, логістика, зарплати, поставки та коливання попиту. У таких умовах навіть упізнавані бренди можуть вирішувати, що подальша присутність на ринку стає занадто складною.

Ринок не зникає, але стає жорсткішим: виживають ті формати, які швидше адаптуються до нової структури попиту та витрат.

SuperStep також закриває магазини

На тлі новини про Prostor стало відомо і про закриття магазинів міжнародної мультибрендової мережі взуття SuperStep в Україні. Її торгові точки планують закрити до кінця червня 2026 року. Керівництво пояснило це оптимізацією глобальної діяльності, підкресливши, що Україна залишається важливим ринком. Водночас магазини Lacoste, які також працюють під управлінням цього ритейлера, закривати не планують.

Що може змінитися для конкурентів

Вихід Prostor може перерозподілити частину покупців між іншими мережами, маркетплейсами, аптеками, супермаркетами та онлайн-магазинами. Особливо це стосується товарів повсякденного попиту: засобів гігієни, побутової хімії, доглядової косметики та недорогого асортименту для дому. Конкуренти можуть посилити акції, розширити асортимент або активніше працювати з онлайн-продажами. Однак закриття великої мережі не означає автоматичного зростання для всіх гравців: попит залишається обережним, а покупці частіше порівнюють ціни.

Що відомо зараз

Головне на цей момент — Prostor справді готується до поетапного закриття магазинів в Україні з 1 липня 2026 року. Мережа пропрацювала 21 рік, мала сотні торгових точок і широку регіональну присутність. Причини рішення публічно не розкриті, але компанія обіцяє виконати зобов’язання перед партнерами. Для покупців це привід заздалегідь вирішити питання з бонусами, чеками, поверненнями та плановими покупками. Український ритейл входить у черговий етап перебудови, де навіть відомі мережі змушені змінювати плани.

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