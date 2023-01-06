ГБР провело обыски у предателя Сальдо

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06.01.2023 15:34

Укринформ

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск у так называемого "губернатора" временно оккупированной Херсонской области коллаборанта Владимира Сальдо.

Как передает Укринформ, об этом ГБР сообщает в Телеграме.

В его имении и по месту жительства приспешников предателя обнаружены документы из российской федерации с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины.

Есть сведения о структуре администрации захватчиков и начислении зарплаты в рублях. Найдены конспекты, в которых записались особенности законодательства рф. Также обнаружены сведения о херсонских патриотах и активистах.

"Отдельного внимания заслуживает библиотека Сальдо, где он наверняка и набирался идеологии относительно великой россии. Наряду с такими изданиями, как "императрица екатерина II", "россия. великая судьба", "москва. размышления в фотографиях", соседствует пособие "Радость секса. Книга о премудростях любви". Также много советской геральдики и наград и георгиевских лент", — говорится в сообщении.

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В ГБР напомнили, что прокуроры Херсонской областной прокуратуры уже направили в суд обвинительные акты в отношении "председателя военно-гражданской администрации Херсонской области" захватчиков, его заместителя и так называемого "председателя Херсонской городской администрации". Им инкриминирована государственная измена, коллаборационная деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал Укринформ, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Государственное бюро расследований объявило подозрения почти 500 лицам по производствам о предателях и коллаборантах.

По материалам: Укринформ