Зеленский вернулся в Киев после поездки в США
Зеленский вернулся в Киев после поездки в США
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23.12.2022 10:52
Укринформ
Президент Владимир Зеленский записал видео из своего кабинета в Киеве после возвращения из США, где он находился с визитом.
Обращение опубликовано на страницах главы государства в соцсетях, передает Укринформ.
"Доброе утро всем! Желаю всем здоровья! Слышите, у нас уже работают телефоны (на видео слышен звук телефонов — ред.). Я в кабинете. Работаем ради победы. Всем хорошего дня! Всех победим", — отметил Зеленский.
Видео: Официальный канал Президента Украины
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 21 декабря совершил первую после начала полномасштабного вторжения зарубежную поездку. Он посетил США, где встретился с Президентом Джозефом Байденом и выступил в Конгрессе.
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Возвращаясь домой, Зеленский провел встречу с Президентом Польши Анджеем Дудой.
Фото: Офис президента
По материалам: Укринформ