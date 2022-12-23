Зеленский вернулся в Киев после поездки в США

Зеленский вернулся в Киев после поездки в США

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23.12.2022 10:52

Укринформ

Президент Владимир Зеленский записал видео из своего кабинета в Киеве после возвращения из США, где он находился с визитом.

Обращение опубликовано на страницах главы государства в соцсетях, передает Укринформ.

"Доброе утро всем! Желаю всем здоровья! Слышите, у нас уже работают телефоны (на видео слышен звук телефонов — ред.). Я в кабинете. Работаем ради победы. Всем хорошего дня! Всех победим", — отметил Зеленский.

Видео: Официальный канал Президента Украины

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 21 декабря совершил первую после начала полномасштабного вторжения зарубежную поездку. Он посетил США, где встретился с Президентом Джозефом Байденом и выступил в Конгрессе.

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Возвращаясь домой, Зеленский провел встречу с Президентом Польши Анджеем Дудой.

Фото: Офис президента

По материалам: Укринформ