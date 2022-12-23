Зеленский не исключает следующих зарубежных визитов

23.12.2022 15:23

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет совершать зарубежные визиты только в случае их сверхважного стратегического наполнения, результативности для Сил обороны и ускорения победы.

Об этом он сказал, выступая на Конференции послов Украины, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я призываю вас рассматривать этот визит (в США) как очень важный ориентир… У меня нет возможности совершать заграничные визиты, просто нет возможности, нет времени, так, как это делалось раньше в других условиях. У меня есть возможности осуществлять такую работу в других форматах, и вы это видели, мне кажется достаточно эффективно это было в этом году, но если какой-нибудь визит потенциально будет иметь такое же важное стратегическое наполнение, как мой визит сейчас в США, если от результатов визита будут абсолютно напрямую зависеть наши Вооруженные силы, все наши Силы обороны, если тот или иной наш партнер готов брать на себя лидерство в реализации пунктов украинской формулы мира, если могут быть определяющие шаги по ускорению нашей победы, то, в виде исключения из общей практики военного времени, могут быть мои переговоры и контакты на личном равные", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что каждый посол должен знать, какой результат потенциально сможет дать в своем направлении пребывания.

Президент напомнил, что накануне совершил свой первый с 24 февраля зарубежный визит, состоявшийся к ключевому союзнику Украины – США.

Он рассказал, что это был результативный визит, в ходе которого есть решение по усилению украинской ПВО, американский Конгресс работает над мощным финансовым пакетом, а также, по его словам, есть "существенные стратегические договоренности с США на ближайшие месяцы, которые однозначно усилят возможности наших Сил обороны по ключевым направлениям".

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 21 декабря совершил первую после начала полномасштабного вторжения заграничную поездку. Он посетил визит США, где встретился с Президентом Джозефом Байденом и выступил в Конгрессе.

В ходе этого визита США объявили об оборонной помощи Украине более чем на 1,8 млрд долларов, в том числе предоставление ЗРК Patriot.

Возвращаясь домой, Зеленский провел встречу с Президентом Польши Анджеем Дудой.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ