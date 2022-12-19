Отказ ФИФА показать выступление Зеленского проявил лицемерие лозунга «Спорт вне политики» — Кулеба

18.12.2022 23:36

Укринформ

Дмитрий Кулеба считает, что отказ ФИФА показать призыв Владимира Зеленского к миру перед финалом ЧМ по футболу в очередной раз проявил лицемерие лозунга «Спорт вне политики».

Как передает Укринформ, об этом глава МИД написал в Инстаграме.

"Мы разрушим стену, на которой написано "Спорт вне политики". Отказ ФИФА показать призыв Президента к миру перед финалом ЧМ в очередной раз проявил лицемерие под названием "Спорт вне политики". Но мы разрушим этот Карфаген", — заявил Кулеба.

Он выразил мнение, что мировые спортивные организации и функционеры слишком долго прикрывались этой фразой.

"На самом деле за ней всегда стояла и стоит обычная трусость. Наиболее очевидным оно становится, когда речь идет о мире и войне. И особенно такой несправедливой, как российская агрессия против Украины. Где черное и белое, добро и зло настолько очевидны", — отметил министр.

Читайте также: Украина готовит этой зимой специальный саммит ради мира — Президент

Глава МИД Украины также отметил, что когда ему рассказывают, что российские и белорусские спортсмены не несут ответственности за преступления своих стран и должны быть допущены к соревнованиям — он спрашивает: "А как тогда быть со 184 украинскими спортсменами, которые уже не примут участия ни в каких соревнованиях, потому что их убила россия?"

В то же время Кулеба отметил, что за этот год "мы разбили много стен в сознании иностранцев", в частности — относительно поставок оружия, введения санкций, в целом восприятия войны. "Так же мы разрушим стену равнодушия и лицемерия мировых спортивных организаций к преступной агрессии россии", — убежден министр иностранных дел.

Читайте также: Кулеба рассказал о поставках оружия Украине — есть только одно табу

Как сообщал Укринформ, лидеры национальной сборной Украины по футболу опубликовали в соцсетях выступление Президента Украины Владимира Зеленского, записанное специально для трансляции перед финалом мундиаля.

Планировалось, что Зеленский выступит с речью перед поединком Аргентины и Франции, но ФИФА это предложение заблокировала.

Фото: МИД

По материалам: Укринформ