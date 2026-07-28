Які інвестиції в Україні найнадійніші: поради експертів та перевірені напрямки

Пошук надійних інвестицій в Україні передбачає не лише порівняння відсоткових ставок, а й оцінку ризиків, ліквідності та можливості швидко повернути гроші.

Про це повідомляє «ПЛ».

Абсолютно безпечних інструментів не існує, адже навіть консервативні активи залежать від інфляції, валютних коливань і стану економіки. Водночас окремі напрямки мають зрозумілий механізм роботи, державне регулювання та прогнозований строк повернення коштів. До них належать облігації внутрішньої державної позики, банківські депозити, валютні заощадження та деякі види матеріальних активів. Надійна інвестиція — це не обіцянка максимального прибутку, а контрольований ризик і зрозумілий план виходу.

Що означає надійність інвестицій

Надійність не можна оцінювати лише за розміром потенційного доходу. Інвестору потрібно враховувати, хто відповідає за повернення грошей, чи регулюється посередник і наскільки швидко актив можна продати. Важливим показником залишається реальна дохідність, тобто прибуток після врахування інфляції, податків і комісій. У червні 2026 року річна інфляція в Україні становила 7,2%, тому зберігання всієї суми готівкою поступово зменшує її купівельну спроможність. Чим вищий обіцяний прибуток, тим уважніше потрібно перевіряти джерело його формування.

ОВДП як основа консервативного портфеля

Облігації внутрішньої державної позики є борговими цінними паперами, за якими позичальником виступає держава. Інвестор купує облігацію на визначений строк, після чого отримує номінальну вартість і передбачений умовами випуску дохід. ОВДП випускаються у гривні, доларах США та євро, а номінальна вартість однієї облігації зазвичай становить 1000 одиниць відповідної валюти. За підсумками червневих аукціонів 2026 року середньозважена дохідність становила 15,05% річних у гривні та 3,18% у євро, хоча умови для конкретного покупця залежать від випуску, ціни придбання і комісій посередника. Станом на 1 липня 2026 року населення України володіло ОВДП на суму близько 150 млрд грн, що свідчить про зростання популярності цього інструменту.

Банківські депозити для резервних коштів

Депозит залишається зрозумілим варіантом для людей, які не готові самостійно купувати цінні папери. Його головні переваги — фіксований строк, заздалегідь відома ставка та просте оформлення через банк. Фонд гарантування вкладів повідомляє про стовідсоткове відшкодування коштів за вкладами в банках-учасниках під час дії спеціальної воєнної норми. Під час вибору депозиту потрібно перевірити можливість дострокового розірвання, порядок виплати відсотків, оподаткування доходу та участь банку в системі гарантування. Депозит зручно використовувати для фінансової подушки, але не завжди варто блокувати на ньому всі заощадження на тривалий строк.

Валюта, нерухомість і матеріальні активи

Долари та євро допомагають зменшити залежність заощаджень від курсу гривні, однак сама валюта не створює регулярного доходу. Під час її купівлі та продажу інвестор також втрачає частину коштів через різницю між курсами. Нерухомість може приносити орендний дохід, але потребує значного стартового капіталу, витрат на ремонт і перевірки документів. В умовах війни додатковими ризиками стають пошкодження майна, міграція населення та зниження попиту в окремих регіонах. Земля, дорогоцінні метали й інші матеріальні активи можуть доповнювати портфель, але через нижчу ліквідність їх складно назвати універсальним рішенням.

Порівняння перевірених напрямків

Різні інвестиційні інструменти виконують різні завдання, тому вибирати одного абсолютного переможця неправильно. Депозит підходить для короткострокового резерву, а ОВДП — для прогнозованого доходу на встановлений строк. Валюта може захищати частину коштів від девальвації, проте не гарантує прибутку. Нерухомість розрахована переважно на довгостроковий горизонт і вимагає активного управління. Найстійкіший підхід передбачає розподіл грошей між кількома напрямками.

Напрямок Рівень ризику Ліквідність Основні переваги Головні обмеження ОВДП Відносно низький Середня Прогнозований строк і дохід Ринкова ціна при достроковому продажу може змінюватися Банківський депозит Відносно низький Середня або висока Просте оформлення, гарантування вкладів Податки, обмеження дострокового зняття Іноземна валюта Середній Висока Валютна диверсифікація Відсутність гарантованої дохідності Нерухомість Середній Низька Орендний дохід, матеріальний актив Високий поріг входу та воєнні ризики Акції та інвестиційні фонди Середній або високий Залежить від ринку Потенціал довгострокового зростання Коливання цін і ризик збитків

Як зменшити ризик втрати заощаджень

Фінансові фахівці радять починати не з вибору найвищої ставки, а з визначення мети та строку інвестування. Гроші на повсякденні витрати й непередбачені ситуації не варто вкладати в активи, які складно швидко продати. Перед переданням коштів потрібно перевірити ліцензію компанії, її юридичні реквізити та наявність попереджень регулятора. НКЦПФР наголошує, що будь-які інвестиції пов’язані з ризиком, а обіцянки гарантованих надприбутків є типовою ознакою сумнівних схем. Перед ухваленням рішення доцільно виконати такі дії:

сформувати резерв щонайменше на кілька місяців витрат;

визначити строк, протягом якого гроші не знадобляться;

розподілити заощадження між гривнею, валютою та різними активами;

перевірити ліцензію банку, брокера або інвестиційної компанії;

порівняти чисту дохідність після податків і комісій;

не інвестувати позичені гроші;

не погоджуватися на пропозиції під тиском або з гарантією швидкого збагачення.

Як обрати напрямок під власну мету

Для короткого горизонту зазвичай важливішими є доступність грошей і збереження капіталу, а не максимальний прибуток. Для середньострокових цілей можна розглядати комбінацію депозитів та ОВДП із різними датами погашення. Довгостроковий портфель допускає частку акцій, фондів, нерухомості або інших активів із вищими коливаннями вартості. НБУ рекомендує диверсифікувати вкладення між різними класами активів, валютами та ринками, оскільки це зменшує залежність від одного джерела ризику. Найнадійнішим рішенням для більшості людей стає не один інструмент, а продумане поєднання ліквідності, захисту капіталу та помірної дохідності.

Окрім того, деякі задаються питанням про те, чому українська валюта має унікальну історію та дизайн.