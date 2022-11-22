Макрон на фоне новых обстрелов призвал объединить усилия для обеспечения безопасности на ЗАЭС

Макрон на фоне новых обстрелов призвал объединить усилия для обеспечения безопасности на ЗАЭС

22.11.2022 08:29

Укринформ

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил необходимость сделать все для обеспечения безопасности на Запорожской АЭС после новых обстрелов россиянами.

Об этом он написал в Твиттере в ночь на вторник, передает Укринформ.

"После новых обстрелов Запорожской АЭС повторяю: необходимо сделать все для гарантирования безопасности и сохранения станций. Мы говорили об этом … с Президентом Зеленским. Мы продолжим наши усилия", — говорится в посте Макрона.

Читайте также: Макрон обвинил россию в подкупе лидеров мнений для распространения лжи

Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обсудил ситуацию на атомных станциях и положение энергетической системы во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Во время разговора лидеры государств подняли вопрос об обеспечении энергетической стабильности Украины, в частности, защите системы от воздушных атак.

С начала полномасштабного вторжения российская федерация осуществила 126 атак на энергосистему Украины.

По материалам: Укринформ