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ЕС готовит позицию относительно опций по спецтрибуналу для россии — Короневич

22.11.2022 13:23

Укринформ

Украина ожидает позицию Европейского Союза относительно возможных опций создания специального трибунала для привлечения к ответственности руководства рф за преступление агрессии против Украинского государства и готова к конструктивному сотрудничеству в плане поиска наиболее подходящих механизмов.

Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич во время онлайн-включения в ходе открытой дискуссии в Укринформе на тему: "Специальный международный трибунал над россией: что следует знать".

Кориневич отметил, что сейчас анализируются все опции создания специального трибунала, но для Украины наиболее приоритетна та, которая обеспечит его максимальную международность, поскольку это позволит юридически решить вопрос должностных иммунитетов высшего политического и военного руководства россии.

«Для нас очень важно то, что сегодня коллеги из Европейского Союза, в частности из Европейской службы внешней деятельности, готовят option paper, то есть, по сути, позицию касательно возможных опций относительно реализации ответственности за совершение преступления агрессии против Украины на основе выводов заседания Европейского совета 20-21 октября. Мы ожидаем, конечно, для анализа и дальнейшей работы эту позицию, и мы абсолютно конструктивны в плане поиска наиболее соответствующих подходов, которые будут отвечать всем положениям международного права и практики», — сказал посол по особым поручениям МИД.

Кориневич отметил, что Украина сейчас имеет значительную политическую поддержку процесса необходимости привлечения рф к ответственности за преступление агрессии против Украины и создание специального трибунала. В этом контексте он напомнил о соответствующих резолюциях Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского парламента и Парламентской ассамблеи НАТО и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, постановлениях национальных парламентов Украины, Литвы, Эстонии и Нидерландов.

«Надеемся, что будем иметь больше. И это, безусловно, является важным политическим месседжем со стороны международного сообщества, что есть понимание того, что механизм привлечения к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины и создание специального трибунала должен быть найден», — считает Кориневич.

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Как сообщалось, Украина выступила с инициативой создания специального трибунала, который привлечет к уголовной ответственности членов совета безопасности россии за совершение преступления агрессии против Украинского государства.

Президент Владимир Зеленский образовал рабочую группу во главе с руководителем своего Офиса Андреем Ермаком, которая будет заниматься проработкой вопроса создания специального международного трибунала по привлечению к ответственности виновных в агрессии против Украины.

Создание такого трибунала поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ.

Киев прорабатывает несколько вариантов создания специального трибунала, один из них – на основе соглашения между Украиной и ООН, которое может принять соответствующую резолюцию.

По материалам: Укринформ