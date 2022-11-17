Политика

Украину пригласили к участию в расследовании падения ракеты в Польше — Зеленский

Photo of Admin Admin Send an email 34 минуты agoОбновлено: 17 ноября, 2022
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Украину пригласили к участию в расследовании падения ракеты в Польше - Зеленский

Украину пригласили к участию в расследовании падения ракеты в Польше — Зеленский

17.11.2022 13:27

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Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила приглашение присоединиться к специальной международной комиссии по расследованию обстоятельств падения ракеты в Польше.

Об этом он рассказал в ходе онлайн-общения на Bloomberg New Economy Forum, сообщает Укринформ.

"Вчера мы настаивали, чтобы нас приобщили к созданию международной следственной комиссии и вчера уже поздно вечером получили подтверждение. Конечно, с самого утра наши профессиональные люди поедут на место и присоединятся к этому профессиональному сообществу", — сказал он, отвечая на вопрос об инциденте 15 ноября в Польше.

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Как сообщал Укринформ, в польском селе Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства, недалеко от украинской границы, в результате взрыва ракеты во вторник погибли два человека. Инцидент произошел около 15:40 по местному времени.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что абсолютно ничего не указывает на то, что инцидент в Пшеводуве был умышленным нападением россии. Он добавил, что вероятнее всего, это была ракета украинской ПВО, и это был несчастный случай.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 34 минуты agoОбновлено: 17 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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