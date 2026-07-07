Як зберегти здоров’я нігтів: прості поради, що допомагають уникнути ламкості та хвороб

Нігті — це не лише частина доглянутого зовнішнього вигляду, а й важливий показник щоденних звичок, харчування та загального стану організму.

Про це повідомляє «ПЛ».

Якщо вони часто ламаються, шаруються, змінюють колір або стають надто тонкими, проблему не варто списувати лише на косметику чи невдалий манікюр. Здорові нігті зазвичай мають рівну поверхню, природний відтінок, не кришаться і не викликають болю під час натискання. Водночас навіть міцна нігтьова пластина може слабшати через побутову хімію, частий контакт із водою, нестачу поживних речовин або неправильне підпилювання. Саме тому регулярний догляд за нігтями допомагає не лише зберегти красу рук, а й знизити ризик ламкості, запалень та грибкових інфекцій.

Ламкість нігтів найчастіше виникає не через одну причину, а через поєднання кількох факторів. Постійне миття посуду без рукавичок, часте використання агресивних засобів для зняття лаку, звичка гризти нігті та грубе обрізання кутикули поступово послаблюють нігтьову пластину. Особливо шкідливим є тривалий контакт із водою, адже нігті спочатку вбирають вологу, а потім швидко її втрачають. Через це вони стають сухими, тонкими й більш схильними до розшарування. Нігті потребують такого ж регулярного догляду, як шкіра обличчя чи волосся.

Щоб нігті залишалися міцними, важливо дотримуватися простих правил щодня, а не лише перед манікюром. Їх потрібно тримати чистими, сухими та акуратно підстриженими, не допускаючи гострих країв або зачіпок. Після миття рук варто наносити крем не тільки на шкіру, а й на нігті та кутикулу, бо саме ця зона часто пересихає першою. Для прибирання, миття посуду та роботи з побутовою хімією краще використовувати рукавички. Також не варто постійно носити гель-лак без перерв, адже нігтьова пластина потребує часу для відновлення.

Перед тим як купувати дорогі засоби для зміцнення, варто перевірити базові звички. Часто саме прості дії дають найпомітніший результат. Якщо виконувати їх регулярно, нігті поступово стають менш сухими, краще ростуть і рідше шаруються. Важливо не травмувати пластину механічно та не ігнорувати зволоження. Для домашнього догляду достатньо кількох правил:

підстригайте нігті рівно, а краї обережно заокруглюйте пилочкою;

не відривайте задирки, а зрізайте їх чистими ножицями;

не обрізайте кутикулу занадто глибоко;

наносіть крем після кожного контакту з водою;

використовуйте рідину для зняття лаку без ацетону;

не відкривайте упаковки нігтями;

регулярно дезінфікуйте манікюрні інструменти.

Стан нігтів залежить не лише від зовнішнього догляду, а й від того, чи отримує організм достатньо поживних речовин. Для нормального росту нігтьової пластини потрібні білок, залізо, цинк, вітаміни групи B, омега-3 жирні кислоти та вода. Якщо раціон одноманітний, нігті можуть ставати тьмяними, повільніше рости й частіше ламатися. Особливо часто це помітно після суворих дієт, стресу або періодів, коли в меню мало білкових продуктів. Водночас не варто самостійно призначати собі добавки у великих дозах, адже краще спочатку з’ясувати справжню причину проблеми.

Що корисно для нігтів Де міститься Чому це важливо Білок яйця, риба, м’ясо, бобові підтримує ріст нігтьової пластини Залізо гречка, шпинат, яловичина, печінка допомагає уникнути слабкості та тьмяності Цинк горіхи, насіння, морепродукти бере участь у відновленні тканин Омега-3 жирна риба, лляне насіння, волоські горіхи зменшує сухість і ламкість Вода чиста вода, овочі, супи підтримує природну еластичність

Грибкові інфекції частіше виникають там, де є волога, тепло й мікротравми. Саме тому після душу, басейну, спортзалу або тривалого носіння закритого взуття потрібно добре витирати ноги, особливо між пальцями. У громадських душових, саунах і роздягальнях не варто ходити босоніж, краще використовувати власні гумові капці. Взуття має бути зручним, не тісним і таким, що дозволяє стопам дихати. Якщо ніготь пожовтів, потовщився, почав кришитися або відшаровуватися, це вже не просто косметична проблема.

Неправильний манікюр може зіпсувати навіть здорові нігті, якщо регулярно травмувати пластину або кутикулу. Надто грубе спилювання верхнього шару робить ніготь тонким, чутливим і вразливим до розшарування. Часте зняття покриття без професійної обережності також може залишити мікропошкодження, які потім довго відновлюються. Не менш небезпечними є нестерильні інструменти, бо через дрібні порізи може потрапити інфекція. Якщо після манікюру з’являється біль, почервоніння або набряк, краще не чекати, поки проблема мине сама.

Не всі зміни нігтів небезпечні, але деякі симптоми не можна ігнорувати. До дерматолога варто звернутися, якщо з’явився біль, набряк, гній, темна смуга, різка зміна форми або кольору нігтя. Також насторожити має ситуація, коли нігті масово шаруються, стають дуже тонкими або починають відходити від нігтьового ложа. Домашній догляд може допомогти при сухості та легкій ламкості, але він не замінює діагностику при грибку, бактеріальному запаленні чи інших захворюваннях. Чим раніше виявити причину, тим простіше зберегти здоров’я нігтів і не допустити ускладнень.

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