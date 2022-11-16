Рада предлагает государствам G20 исключить россию из своего состава

Обращение

16.11.2022 16:21

Укринформ

Верховная Рада Украины обращается к государствам G20 с предложением исключить российскую федерацию из своего состава.

По данным народного депутата от парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, соответствующее постановление "Об Обращении Верховной Рады Украины к государствам Группы Двадцати относительно исключения российской федерации из состава этой Группы" (№8203) поддержали 310 парламентариев, сообщает Укринформ.

Так, согласно тексту документа, украинский парламент обращается к государствам G20 с предложением исключить россию из своего состава как не отвечающую целям и принципам объединения.

ВРУ просит Группу Двадцати решительно призвать российскую федерацию прекратить преступление агрессии против Украины, выведя подразделения вооруженных сил рф и других подконтрольных государству-агрессору незаконных военных формирований, и уважать территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанной государственной границы.

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Парламент также призывает осудить террористические действия россии, направленные на уничтожение Украинского государства, геноцид украинского народа, дестабилизацию энергетической системы и продовольственной безопасности государств мира.

Кроме того, Верховная Рада обращается с просьбой о поддержке стремления Украины, Турции и Организации Объединенных Наций по продолжению действия Черноморской зерновой инициативы для беспрепятственного обеспечения поставок продовольствия в государства, население которых страдает от голода.

При этом украинский парламент требует усилить санкционное давление на российскую федерацию, чтобы остановить войну и глобальный мировой кризис, созданный государством-агрессором, а также восстановить международный правопорядок, основанный на взаимном уважении и сотрудничестве, а не на ядерном или любом другом шантаже, принуждении и применении силы.

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В то же время ВРУ призывает существенно нарастить экономическую, финансовую помощь Украине и помощь в сфере безопасности, которая даст возможность ускорить победу государства в оборонной войне против рф и вернуть мир, стабильность и безопасность в мире.

Как сообщал Укринформ, 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии проходит саммит G20.

По материалам: Укринформ