Кулеба из бомбоубежища попросил министров ЕС о ПВО для Украины и санкциях для Ирана и россии

Кулеба из бомбоубежища попросил министров ЕС о ПВО для Украины и санкциях для Ирана и россии

17.10.2022 14:08

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находясь в бомбоубежище после сигнала воздушной тревоги, обратился к Совету Европейского Союза с призывом предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, ввести санкции против Ирана и жесткий девятый пакет санкций против рф.

Об этом глава украинской дипломатии написал в Твиттере, передает Укринформ.

"Я, наверное, первый министр иностранных дел, который обратился в Совет Европейского Союза по иностранным делам из бомбоубежища из-за сирены воздушной тревоги. Просил больше ПВО и поставки боеприпасов. Призвал ЕС ввести санкции против Ирана за поставки россии беспилотников. 9-й пакет санкций ЕС против россии должен быть жестким", — подчеркнул Кулеба.

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Как сообщалось, министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече 17 октября в Люксембурге намерены принять пакет санкций против Ирана в связи с нарушением прав человека и рассмотрят свидетельства о привлечении Ирана к поставкам оружия россии.

В понедельник утром в Киеве зафиксировано четыре удара дронами-камикадзе. Есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе, сейчас известно о трех погибших.

По материалам: Укринформ