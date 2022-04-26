Наказание за Харьковские соглашения будет неотвратимым — Данилов

25.04.2022 23:24

Укринформ

Расследование преступления подписания так называемых Харьковских соглашений, предусмотренное решением Совета нацбезопасности и обороны, ожидает своего исполнения.

Об этом сказал секретарю СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, передает Укринформ.

«Те органы, которые должны заниматься этим вопросом, несмотря на то, что было решение СНБО, не выполнили его до сих пор. Более того, те негодяи, которые принимали в этом непосредственное участие, и дальше продолжают ходить спокойно по нашей земле, и она пока не горит под ногами. Но хочу передать им привет и сказать, что она обязательно будет под вами гореть», — заявил он.

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То есть, заверил Данилов, ответственность за подписание Харьковских соглашений будет неотвратимой.

Он предложил представителям ОПЗЖ "спокойно взять и положить свои мандаты". Данилов добавил, что тем, кто помогал россии, нужно как можно скорее купить билеты и отправиться в москву.

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Как сообщал Укринформ, 11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины изучить обстоятельства голосования народных депутатов шестого созыва за Харьковские соглашения и, в случае подтверждения признаков государственного измены, возбудить против них уголовные дела по ст. 111 Уголовного кодекса.

12 марта СБУ начала досудебное расследование обстоятельств подписания и ратификации Верховной Радой в 2010 году соглашения о пребывании черноморского флота российской федерации на территории Украины.

Соглашение между Украиной и рф, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашними президентами Украины Виктором Януковичем и России Дмитрием Медведевым, предусматривало продление срока пребывания черноморского флота россии в Севастополе с 2017 по 2042 год с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выразит возражение.

По материалам: Укринформ