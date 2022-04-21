Президент: Украина может развить максимальную скорость присоединения к ЕС

20.04.2022 22:34

Укринформ

Сейчас именно этот исторический момент, когда Украина может развить максимальную скорость присоединения к Европейскому Союзу.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, сообщает корреспондент Укринформа.

Глава государства отметил, что сегодня приветствовал в Киеве большого друга Украины президента Европейского совета Шарля Мишеля. Зеленский также выразил убеждение, что каждый такой визит только подчеркивает бессмысленность планов россии по захвату Украины.

"Три дня? Пять дней? Сколько там оккупанты запланировали на то, чтобы взять Украину под свой контроль? 56 дней – и мы встречаем наших гостей в нашей столице ради наших национальных интересов", – подчеркнул он.

Президент отметил, что провел с Мишелем основательные переговоры по многим аспектам отношений Украины и Евросоюза. В первую очередь речь шла о защите Украины и поддержании стабильного функционирования всех государственных структур и институтов. По словам Зеленского, обсуждались конкретные шаги со стороны ЕС для помощи Украине, в частности, оборонные, финансовые и санкционные.

"Вторая большая тема переговоров – это наше движение к евроинтеграции. Именно сейчас тот исторический момент, когда мы можем развить максимальную скорость присоединения к Евросоюзу. Мы уже доказали, что наши государственные, общественные институты достаточно эффективны, чтобы выдержать даже испытание войной. Мы уже делаем для защиты свободы на Европейском континенте столько, сколько другим народам не выпадало сделать. Я вижу со стороны всех наших друзей в Европейском Союзе готовность максимально помогать нашему движению", – заметил глава государства.

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Он сообщил, что третьей темой разговора была подготовка необходимых шагов для восстановления Украины после войны. Обсуждалось также, что можно предпринять, чтобы ликвидировать угрозы продовольственной и энергетической безопасности Европы и мира, созданные российской федерацией. "Возобновить экспорт украинской аграрной продукции и заблокировать возможность россии шантажировать Европу энергоресурсами. Для всех на континенте – это одинаковые топ-приоритеты", – подчеркнул Президент Украины.

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Как сообщалось, 24 февраля президент рф владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Войска россии обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет, авиабомб.

Страны Европейского Союза с самого начала вторжения проявили солидарность с народом Украины. В частности, ЕС выделил 1,5 млрд евро для поставки в Украину оружия и летального военного оборудования.

По материалам: Укринформ