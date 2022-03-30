Сигналы с переговоров можно назвать позитивными, но они не заглушают российских снарядов – Зеленский

Сигналы с переговоров можно назвать позитивными, но они не заглушают российских снарядов – Зеленский

Обращение

29.03.2022 23:39

Укринформ

Президент Украина назвал положительными те сигналы, которые прозвучали с площадки переговоров с РФ. Но эти сигналы не заглушают разрывы российских снарядов

Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении, сообщает Укринформ.

Мудрый народ крепкой страны!

Завершается 34 день полномасштабного вторжения России и нашей полномасштабной обороны. Успешной обороны.

Уверен, что вы сегодня видели новость, что российское военное ведомство якобы решило «сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях».

Что ж, так можно сказать и про Чернобаевку – будто бы российская авиация просто решила меньше летать, а российская техника – меньше ездить. Я благодарен всем нашим защитникам, всем нашим защитницам – всем, кто обеспечивает оборону Киева. Именно их храбрые и эффективные действия вынуждают врага уходить на этом направлении.

Но не стоит терять бдительности. Ситуация не стала легкче. Масштаб вызовов не снизился. Российская армия все еще имеет большой потенциал для продолжения атак. У них еще много техники и хватает совершенно бесправных людей, которых они могут отправить в войну.

Поэтому мы не расхолаживаемся и не снижаем наши оборонные усилия. Как на севере нашей страны, так и во всех других регионах Украины, куда зашли российские войска. Оборона Украины – это задача сейчас номер один, а все остальное – производное от нее.

Именно на таком фундаменте рассматриваю и сообщения о переговорном процессе, который продолжается на разных уровнях с представителями российской федерации.

Враг до сих пор на нашей территории. Обстрелы наших городов продолжаются. Мариуполь заблокирован. Ракетные и авиационные удары не прекращаются. Это – реальность. Это – факты.

Поэтому Вооруженные Силы Украины, наша разведка, все, кто присоединился к обороне страны, – это сегодня единственная гарантия нашего выживания. Как народа. Как государства.

Гарантия, которая работает.

Да, можно называть положительными те сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки. Но эти сигналы не заглушают разрывы российских снарядов.

Конечно, мы видим все риски. Конечно, мы не видим оснований для доверия словам, звучащим от тех или иных представителей государства, продолжающего воевать ради нашего уничтожения. Украинцы – не наивные люди. Украинцы уже научились и за эти 34 дня вторжения, и за прошедшие восемь лет войны на Донбассе, что доверять можно только конкретному результату. Фактам – если они изменятся на нашей земле.

Безусловно, Украина настроена на переговоры и продолжит переговорный процесс. В той мере, в какой это от нас зависит. Мы рассчитываем на результат. Должна быть реальная безопасность для нас, нашего государства, для суверенитета. для наших людей. Российские войска должны покинуть оккупированные районы. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы. Никаких компромиссов по суверенитету и нашей территориальной целостности не может быть. И не будет.

Это четкие принципы. Это ясное видение возможного результата. А тем в социальных сетях, кто воспринимает слова так, как будто это уже факты, хочу напомнить одно: мы живем в демократическом государстве и воюем за нашу свободу. За свободу для нашего народа.

Поэтому любые решения, имеющие значение для всего нашего народа, должны приниматься не одним человеком и группой людей с теми или иными политическими взглядами, а всем нашим народом. Мудрым народом Украины.

И пусть некоторые страны не рассчитывают даже на то, что те или иные переговоры повлияют на снятие санкций с российской федерации. Вопрос о санкциях даже не может подниматься, пока не завершится война, пока мы не вернем свое, что нам положено, и пока мы не восстановим справедливость.

Напротив, санкции должны усиливаться. Усиливаться еженедельно. И они должны быть качественными. Не просто для заголовков в СМИ о том, что санкции введены, а для реального наступления мира. Реального.

И чтобы это обеспечить, уже начала работу команда экспертов – украинских и международных, оценивающих результативность введенных санкций против России. С украинской стороны это направление координирует руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, с международной – Майкл Макфол.

В течение дня в Николаеве продолжалась спасательная операция. Разбирали завалы здания областной администрации, разрушенной российскими ракетными ударами. По состоянию на это время известно о восьми погибших и тридцати раненых. Вполне вероятно, что это не окончательные цифры.

Российские войска нанесли этот удар по Николаеву очень коварно. В то время, когда люди добрались до рабочих мест утром. Слава Богу, большинство из находившихся в здании успели эвакуироваться, услышав сигнал воздушной тревоги.

Этот очередной акт российской так называемой денацификации Николаева произошел утром после годовщины освобождения города от нацистских захватчиков. Николаевцы помнят день 28 марта 1944 года. И видят, на кого похожи российские войска, которые сейчас пытаются захватить их город.

Говорил о Николаеве сегодня в выступлении перед парламентом Дании и датским народом. Предложил обществу этой страны принять участие в восстановлении города и области после войны. В рамках нашей программы восстановления Украины мы привлекаем государства-партнеры, ведущие компании, лучшие специалисты для того, чтобы гарантировать скорость и качество восстановления нашего государства.

Как мне доложили, в Дании восприняли очень положительно это предложение.

Также важная новость от наших госчиновников. Отныне будет работать новый функционал нашего госсервиса "Дія". Как я и обещал, государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Каждый наш гражданин, каждая гражданка уже может подать соответствующую заявку в «Дію».

Подача заявок уже доступна в мобильном приложении. Нужно обновить приложение, чтобы увидеть эту новую услугу. А через неделю она будет доступна и офлайн – в центрах предоставления административных услуг. Сам по себе функционал в «Дії» достаточно удобен. Но все необходимые детали будут разъясняться нашим правительством.

Главное – государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости.

Кроме того, чиновники сегодня расширили программу помощи учреждениям, которые поддерживают переселенцев из районов боевых действий.

Другое важное решение – направили 426 миллионов гривень для выплаты зарплаты шахтерам.

Уже традиционно перед записью вечернего обращения подписал несколько важных указов. Первый – о награждении связистов. Искренне благодарен каждому, каждой, кто обеспечивает фундаментальную основу нашей жизни. Кто дает нам связь с вами.

Кстати, именно по ним в день начала российского вторжения был нанесен первый ракетный удар в зоне проведения ООС.

Государственными наградами отмечены 12 человек, четверо – посмертно.

Второй подписанный указ – о награждении государственными наградами 126 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 34 из них – посмертно.

Мы будем всегда благодарны каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице за оборону нашей страны в украинской отечественной войне против России.

Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину!

Слава каждому нашему герою!

Слава Украине!

Фото: ОП

По материалам: Укринформ