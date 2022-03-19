Антиконституционные заявления на тему внеблоковости не служат путем к миру – нардеп

Антиконституционные заявления на тему внеблоковости не служат путем к миру – нардеп

18.03.2022 23:46

Укринформ

Народный депутат из фракции “Европейская Солидарность” Владимир Вятрович заявил, что любые антиконституционные заявления на тему внеблоковости Украины служат не путем к миру, а к расколу страны

Как передает Укринформ, об этом нардеп написал в Фейсбуке.

"Любые заявления должностных лиц о "внеблоковости" и возможном "отказе от членства в НАТО" откровенно антиконституционны. В условиях войны такие заявления становятся откровенным вредительством, ведь они разрушают национальное единство — залог нашей победы, дают врагу понять, что Украина поддается давлению, а значит, поощряют эскалацию вооруженной агрессии", — отметил он.

Вятрович заверил, что в 2014 году Украина была нейтральной и внеблоковой, что не только не защитило нас от российской агрессии, но и способствовало этой агрессии.

"Любые антиконституционные заявления власти на тему внеблоковости – это путь не к миру, а к расколу и ослаблению внутри страны и демонстрация непоследовательности и слабости. Это же касается подобных заявлений не тему «защиты русского языка» и других прихотей путина", — подчеркнул народный депутат.

Он отметил, что наша внутренняя и внешняя политика, суверенитет и территориальная целостность не могут быть предметом переговоров с врагом.

"Путь к нашей победе лежит не через шатания и возвращение к опасным попыткам «сойтись посредине», а через национальное единство и решительный отпор врагу. Способность к которым украинский народ показывает каждый день народной войны за нашу независимость", — добавил Вятрович.

Как сообщалось, 24 февраля российский президент путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские разрушают города, убивают мирное население, обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, жилые дома.

По материалам: Укринформ