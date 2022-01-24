Не только американцы считают, что может случиться самое худшее — эксперт о вторжении РФ в Украину

Запад должен быть очень жестким в переговорах с Россией, потому что уступки, к сожалению, приводят к эскалации новых требований, заявил в понедельник глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч. Он подчеркнул, что Польша является страной, которая больше всего поддерживает Украину.

Кумоча в эфире TVN24 спросили о напряженной ситуации вокруг Украины. По его оценке, налицо видимая эскалация конфликта и то, что российская пропаганда делает в СМИ, вызывает тревогу, пишет Первая Лента.

«Запад должен быть очень жестким в этих переговорах, потому что уступки России, к сожалению, обостряют дальнейшие требования», — заявил глава международно-политического бюро президента.

Эксперт, комментируя то, что Госдепартамент США призвал членов семей американских дипломатов покинуть Украину может означать неизбежность войны, Кумоч указал, что он соблюдает определенные процедуры.

«Все рассчитывают на начало войны, это не только американцы считают, что может случиться самое худшее», — отметил он.

На вопрос, будут ли эвакуированы польские дипломаты и их семьи, он указал, что в Польше другие процедуры. «Мне кажется, что все-таки мы более оптимистично смотрим на то, что может произойти в Украине», — сказал он.

Кумоча также спросили, какую поддержку, кроме дипломатической, Польша может оказать Украине. «Эта поддержка может иметь большое значение», — сказал он, добавив, что детали обсуждались президентами обеих стран.

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