На Донбассе готовят серьезную провокацию: в Украине могут ввести военное положение

Похоже, что ближайшие дни станут очень «жаркими» для Украины. И речь идет явно не о погодных условиях.

Различные источники сообщают о том, что на Донбассе готовится серьезная провокация. Она может состояться в ближайшие несколько дней, пишет Первая Лента.

По данным телеграм канала Легетимный, в день рождения президента Украины Владимира Зеленского (25 января), на Донбассе, а именно на линии разграничения готовятся провокации.

«Организатор — третья сторона, которая заинтересована в повышении «военной истерии»», — пишет паблик.

В свою очередь телеграм канал Резидент сообщает и другие детали. Там пишут о том, что Офис Президента ожидает серьезную провокацию в зоне разграничения с ОРДЛО или на границе с Российской Федерацией. При этом итог провокации может быть очень серьезным.

«На Банковой готов сценарий ввода военного положения в стране и мобилизация населения», — пишет паблик.

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