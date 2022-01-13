В «ДНР» неожиданно уволился известный «министр»

Похоже, что в «ДНР» происходят большие перемены во «власти». Один из известных местных «чиновников» потерял свою должность.

Подконтрольные ОРДО паблики сообщат о том, что приближенные к «руководству ДНР» источники, отмечают что так называемый «министр угля и энергетики республики» Руслан Дубовский потерял свою должность. Отмечается, что он сам написал заявление об увольнении, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Стоит отметить, что Дубовский уже не впервые уходит со своей должности. Ранее он был на этом посту дважды — 2015 -2016год, и с 2018 года по данный момент. Различные источники отмечают, что «чиновник» собирался уволиться давно, но его якобы не отпускали.

На данный момент неизвестно, кто точно заменит Дубовского на этой должности. При этом отмечается, что есть сразу несколько кандидатов.

Ранее в ОРДО опубликовали актуальные тарифы на коммуналку в 2022 году.