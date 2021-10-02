Хотел бы быть Президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания — Зеленский

Хотел бы быть Президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания — Зеленский

02.10.2021 21:24

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что в программе его и партии "Слуга народа" больше не существует пунктов, которые невозможно выполнить.

На этом он акцентировал внимание во время выездного заседания парламентской фракции политсилы в Трускавце, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу "СН".

"Я хотел бы быть Президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания", — цитирует Зеленского пресс-служба партии.

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Он также отметил, что партия "Слуга народа" еще очень молодая, только "начала ходить", и у её членов мало опыта, "но есть большой путь, и этот путь можно пройти". "Мы должны работать как одна команда", — заявил Президент.

В то же время он подчеркнул, что первым быть сложно, но при этом есть огромный потенциал. "Это возможность менять всю страну", — заявил он.

Зеленский также акцентировал на достижениях своей команды.

«У нас появилась цифровизация. Мы номер один в Европе. Этого просто не было. А сейчас у нас режим рaperless, нет бумаг», — подчеркнул он.

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По словам главы государства, мощно начал работать Совет нацбезопасности и обороны. "Разные финансовые группы, олигархи, государственные изменники боятся, ежедневно каждый чувствует давление. И люди оценили это, общество поверило", — заметил он.

В то же время, по его словам, с точки зрения медицины есть много вызовов и испытаний, но в стране есть команда, чтобы противостоять этому. "Сегодня я вижу команду по медицине, она есть в государстве. Мы выбрали министра, работает профильный комитет, и мы готовы к любым вызовам", — заявил Президент.

Он также отметил, что мы "первые в Европе по количеству качественных километров дорог".

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Как сообщалось, парламентская фракция партии «Слуга народа» проводит выездное заседание в Трускавце 1-2 октября. Мероприятие проходит в отеле Rixos-Prykarpattya.

По материалам: Укринформ