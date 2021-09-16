Украина продолжит «дружески давить» на партнеров относительно Nord Stream 2 — МИД

16.09.2021 12:19

Укринформ

Украина продолжит "дружески давить" на партнеров относительно газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге, передает корреспондент Укринформа.

"Мы видим, что партнеры слышат то, что мы им говорим, и предложения, которые мы вносим, ​​но решения еще не приняты. Мы будем продолжать переговоры, продолжать такое дружеское, исключительно дружеское давление на партнеров", — сказал он.

Кулеба отметил, что Украина требует от партнеров перехода "от слов к конкретным действиям, от заверений к конкретным гарантиям".

"Тем более, что мы видим, что Российская Федерация на европейском газовом рынке перешла к конкретным действиям, накручивая цену на газ, создавая эффект непредсказуемости рынка и ажиотаж из-за дефицита, поэтому сейчас уже надо действовать Германии, Соединенным Штатам. Украина готова вместе с ними действовать", — акцентировал министр.

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Как сообщал Укринформ, российский газовый монополист Газпром объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2" 10 сентября.

"Северный поток-2" — российский газопровод, построенный в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром".

В июле Германия и США достигли соглашения, согласно которому Америка не будет препятствовать достройке трубы, а Германия обязуется применять санкции в случае агрессии России против Украины, а также помочь Украине в энергетической трансформации.

По материалам: Укринформ