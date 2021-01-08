Данилов не исключает переквалификации дела о катастрофе самолета МАУ на теракт

Данилов не исключает переквалификации дела о катастрофе самолета МАУ на теракт

08.01.2021 15:42

Укринформ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает возможность переквалификации уголовного производства о катастрофе самолета авиакомпании МАУ на статью о террористическом акте.

Об этом Данилов заявил в комментарии журналистам, передает корреспондент Укринформа.

В частности, говоря о родственниках погибших, он сказал, что есть отдельная ситуация, кроме ситуации с родственниками наших 11 погибших граждан, "связана с тем, кто совершил этот террористический акт, и для чего все это происходило".

Данилова спросили, правильно ли его понимают, что Украина классифицирует этот инцидент как террористический акт.

"Я очень осторожно вам говорю, что сегодня есть следствие, есть статья, по которой проходят определенные процессуальные вещи. Но есть понимание, что в любое время это может быть переквалифицировано", – сказал секретарь СНБО, отвечая на вопросы.

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Как сообщал Укринформ, 8 января 2021 года исполняется год, как в небе над Ираном был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Он выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. На борту находились граждане шести стран – Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли, среди них – 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира).

Иранские власти 11 января, после нескольких дней возражений, признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

8 января 2020 года Офис генерального прокурора начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" по ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее к гибели людей).

11 января ОГП переквалифицировал это дело и расследует это уголовное производство по фактам умышленного убийства, уничтожение чужого имущества и нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта (п.1 ч.2 ст. 115, ч. 2 ст.194, ч. 3 ст. 276 УКУ).

Президент Владимир Зеленский 29 декабря 2020 года присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» членам экипажа рейса PS752.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года сообщил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета по обстоятельствам катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины".

По данным иранского государственного информагентства IRNA, Тегеран собирается выплатить по 150 тысяч долларов семьям каждого из 176 жертв.

Фото: AA

По материалам: Укринформ