В этом году необходимо начать консультации по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС – Жовква

В этом году необходимо начать консультации по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС – Жовква

02.01.2021 13:50

Укринформ

В этом году среди важнейших задач в отношениях с Европейским Союзом – начать консультации по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, дипломатический советник Президента Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели".

"Среди важнейших задач в отношениях с ЕС на 2021 год – начало консультаций относительно обновления Соглашения об ассоциации, а также подписание соглашения об Общем авиационном пространстве уже в начале 2021 года", – отметил он.

Он добавил, что в конце первого квартала 2021 года экспертная миссия Европейской Комиссии сможет предоставить свои выводы относительно готовности Украины к заключению соглашения о «промышленном безвизе», и Украина начнет выполнение соответствующих рекомендаций.

По его словам, в 2021 году также приоритетным является начать предметный диалог с ЕС по привлечению Украины к реализации Европейского зеленого соглашения.

В сфере отношений с НАТО Жовква назвал задачу максимально использовать статус партнера НАТО с расширенными возможностями для приближения Украины к членству в Альянсе.

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"Ждем реакции партнеров на соответствующие предложения по этому поводу, которые внес Президент в адрес генерального секретаря НАТО. Будем прилагать усилия, чтобы уже в 2021 году состоялось полноценное заседание Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне", – отметил Жовква.

Он также добавил, что ключевой задачей на следующий год является учет евроатлантических целей Украины в решениях лидеров стран-членов НАТО на очередном саммите Альянса.

Как сообщалось, Украина инициировала процесс обновления соглашения об ассоциации с ЕС, поскольку юридически открылась такая возможность, а также возникла необходимость пересмотреть параметры торговли.

По материалам: Укринформ