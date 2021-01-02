Президент Молдовы посетит Украину 12 января – Жовква

02.01.2021 11:44

Укринформ

Президент Молдовы Мая Санду посетит Украину 12 января этого года.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, дипломатический советник Президента Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели".

"Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой – 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Маи Санду, который станет для нее первым с момента избрания", – отметил он.

Жовква также сообщил, что государства Северной Европы и страны Балтии – надежные союзники Украины, с которыми планируют поддерживать динамику активных контактов и взаимодействия.

"Рассчитываем на плодотворное сотрудничество со Швецией как Действующим председателем ОБСЕ в 2021 году, с Норвегией – как непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2021-2022 годах. Будем сохранять динамику интенсивных контактов с Литвой – в 2021 году планируем проведение Совета президентов Украины и Литовской Республики", – добавил Жовква.

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Он также рассказал, что важным стратегическим партнером Украины остается Польша и дипломаты продолжают поддерживать курс, направленный на развитие прочных экономических, политических отношений и в сфере между странами.

Как сообщалось ранее, Президент Молдовы Мая Санду планировала посетить Украину в январе с первым официальным визитом в качестве главы государства.

По материалам: Укринформ