Зеленский ожидает на 30-летие Независимости многих иностранных лидеров
Зеленский ожидает на 30-летие Независимости многих иностранных лидеров
25.12.2020 10:58
Укринформ
Президент Владимир Зеленский ожидает, что на празднование 30-летия независимости Украины в 2021 году приедут много иностранных лидеров.
Об этом он рассказал в интервью изданию "Фокус", сообщает Укринформ.
"Идет символический год – год 30-летия нашей независимости, это подъем духа, есть чем гордиться. Считаю, что мы сделаем большой праздник, у нас много идей. Думаю, что приедет много иностранных лидеров, которые уважают Украину", – сказал Зеленский.
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Как сообщал Укринформ, Президента 21 октября подписал указ о праздновании 30-й годовщины Независимости Украины и поручил правительству создать организационный комитет и составить план мероприятий, который должен предусматривать проведение военного парада в центре Киева.
Фото: Офис Президента
По материалам: Укринформ