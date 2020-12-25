Зеленский ожидает на 30-летие Независимости многих иностранных лидеров

25.12.2020 10:58

Укринформ

Президент Владимир Зеленский ожидает, что на празднование 30-летия независимости Украины в 2021 году приедут много иностранных лидеров.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Фокус", сообщает Укринформ.

"Идет символический год – год 30-летия нашей независимости, это подъем духа, есть чем гордиться. Считаю, что мы сделаем большой праздник, у нас много идей. Думаю, что приедет много иностранных лидеров, которые уважают Украину", – сказал Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, Президента 21 октября подписал указ о праздновании 30-й годовщины Независимости Украины и поручил правительству создать организационный комитет и составить план мероприятий, который должен предусматривать проведение военного парада в центре Киева.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ