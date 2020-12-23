Арахамия прокомментировал поездку депутата Шевченко в Беларусь

22.12.2020 19:08

Укринформ

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал поездку народного депутата от этой политсилы Евгения Шевченко в Беларусь и его встречи там с официальными лицами.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом шла речь на пресс-конференции руководства партии "Слуга народа".

"Для меня это новость, честно говоря… Я не знаю, он в отпуске официально. Надо сначала посмотреть, что там он уже натворил в своем отпуске, а потом будем как-то реагировать на этот процесс. Но могу только сказать, что господин Евгений каждые три дня подходит ко мне и говорит: "Давайте вы меня исключите из фракции". Я говорю: "Нет, будешь мучиться до самого конца". Я думаю, что он просто по своей стратегии дальше идет, чтобы все-таки что-то произошло", – сказал Арахамия.

Председатель партии, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко добавил: "Подождем результатов его поездки".

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Как сообщалось, народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко в своем телеграмм-канале сообщил о своем визите в Беларусь. В частности, он встретился там с председателем комиссии по международным отношениям Национального собрания Беларуси.

По материалам: Укринформ